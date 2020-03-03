Кризис продолжается: Ливерпуль уступил Челси и покинул Кубок Англии (видео)

Мерсисайдцы потерпели второе подряд поражение.

Во вторник, 3 марта, лондонский "Челси" принимал "Ливерпуль" в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

Читайте такжеКонец невероятной серии: Ливерпуль разгромлен аутсайдером АПЛ (видео)

Команда Фрэнка Лэмпарда одержала победу со счетом 2:0.

"Челси" удалось выйти вперед уже на 13-й минуте: Фабиньо ошибся в простой ситуации и подарил мяч Виллиану - бразилец сразу пробил по воротам, а голкипер "Ливерпуля" Адриан допустил грубую ошибку и позволил мячу отскочить в ворота.

Несколько раз подопечные Юргена Клоппа были близки к тому, чтобы сравнять счет, но ряд ярких сэйвов совершил голкипер хозяев Кепа.

На 62-й минуте Маунт пробивал со штрафного и попал в перекладину ворот мерсисайдцев, а уже спустя две минуты "Челси" все-таки удалось забить второй гол: Баркли прошел с мячом через половину поля, а затем нанес мощный удар - у Адриана не было шансов.

"Челси" - "Ливерпуль" - 2:0

Голы: Виллиан, 13, Баркли, 64

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо, Ковачич (Маунт, 42), Гилмур, Баркли, Виллиан (Жоржиньо, 51), Жиру (Джеймс, 90), Педро

"Ливерпуль": Адриан, Уильямс, Гомес, ван Дейк, Лаллана (Салах, 80), Фабиньо, Джонс (Милнер, 70), Минамино, Ориги (Фирмино, 70), Мане

Предупреждения: Фабиньо, Милнер, Мане

"Ливерпуль" потерпел второе поражение подряд после разгрома от "Уотфорда" (0:3) в АПЛ. "Челси" вышел в четвертьфинал Кубка Англии

УНИАН ранее сообщал о том, что бывшего нападающего "Ливерпуля" отстранили от футбола из-за ставок.