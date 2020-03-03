Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 21-го тура
11:15, 03 марта 2020Футбол
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"Динамо" примет "Колос", а "Шахтер" будет играть с "Днепром-1".
В первом круге Шахтер обыграл Днепр-1 со счетом 2:0 / фото: ФК Шахтер
3 и 4 марта пройдут матчи 21-го тура чемпионата Украины по футболу.
Расписание трансляций
3 марта
19.30. "Динамо" - "Колос"
Трансляция: "2+2"
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4 марта
14.00. "Мариуполь" - "Ворскла"
Трансляция: "Футбол 2"
17.00. "Заря" - "Львов"
Трансляция: УНИАН ТВ
17.00. "Олимпик" - "Десна"
Трансляция: "Футбол 2"
19.00. "Шахтер" - "Днепр-1"
Трансляция: "Футбол 1"
19.30. "Карпаты" - "Александрия"
Трансляция: УНИАН ТВ
Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Днепра-1" был признан лучшим игроком 20-го тура УПЛ.
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