Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 21-го тура

"Динамо" примет "Колос", а "Шахтер" будет играть с "Днепром-1".

3 и 4 марта пройдут матчи 21-го тура чемпионата Украины по футболу. Расписание трансляций 3 марта 19.30. "Динамо" - "Колос" Трансляция: "2+2" Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: результаты матчей 20-го тура, таблица 4 марта 14.00. "Мариуполь" - "Ворскла" Трансляция: "Футбол 2" 17.00. "Заря" - "Львов" Трансляция: УНИАН ТВ 17.00. "Олимпик" - "Десна" Трансляция: "Футбол 2" 19.00. "Шахтер" - "Днепр-1" Трансляция: "Футбол 1" 19.30. "Карпаты" - "Александрия" Трансляция: УНИАН ТВ Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Днепра-1" был признан лучшим игроком 20-го тура УПЛ.

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