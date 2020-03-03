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Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 21-го тура

11:15, 03 марта 2020
Футбол
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В первом круге Шахтер обыграл Днепр-1 со счетом 2:0 / фото: ФК Шахтер

Расписание трансляций

3 марта

19.30. "Динамо" - "Колос"

Трансляция: "2+2"

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4 марта

14.00. "Мариуполь" - "Ворскла"

Трансляция: "Футбол 2"

17.00. "Заря" - "Львов"

Трансляция: УНИАН ТВ

17.00. "Олимпик" - "Десна"

Трансляция: "Футбол 2"

19.00. "Шахтер" - "Днепр-1"

Трансляция: "Футбол 1"

19.30. "Карпаты" - "Александрия"

Трансляция: УНИАН ТВ

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Днепра-1" был признан лучшим игроком 20-го тура УПЛ.

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