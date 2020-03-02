Названо имя лучшего игрока 20-го тура УПЛ (фото, видео)

Владислав Супряга принес "Днепру-1" победу над "Динамо".

Нападающий "Днепра-1" Владислав Супряга признан лучшим игроком 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

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Супряга сделал хет-трик в матче против киевского "Динамо" и принес "Днепру-1" победу со счетом 3:1.

По итогам голосования экспертов УПЛ Супряга набрал семь голосов из девяти.

В состав экспертного совета вошли Артур Валерко, Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

Видео голов Супряги

УНИАН также сообщал о результатах всех матчей 20-го тура УПЛ.