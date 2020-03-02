Названо имя лучшего игрока 20-го тура УПЛ (фото, видео)
13:31, 02 марта 2020Футбол
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Владислав Супряга принес "Днепру-1" победу над "Динамо".
Владислав Супряга оформил хет-трик / фото: facebook.com/sportclubdnipro1
Нападающий "Днепра-1" Владислав Супряга признан лучшим игроком 20-го тура Украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
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Супряга сделал хет-трик в матче против киевского "Динамо" и принес "Днепру-1" победу со счетом 3:1.
По итогам голосования экспертов УПЛ Супряга набрал семь голосов из девяти.
В состав экспертного совета вошли Артур Валерко, Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.
upl.ua
Видео голов Супряги
Днепр-1 - Динамо - 1:1. Видео гола Супряги
Днепр-1 - Динамо - 2:1. Видео гола Супряги
Днепр-1 - Динамо - 3:1. Видео гола Супряги
УНИАН также сообщал о результатах всех матчей 20-го тура УПЛ.
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