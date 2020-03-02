цей матеріал доступний українською

Украинский тренер Вернидуб признался, что хотел возглавить Динамо

10:01, 02 марта 2020
Футбол
48 0
Юрий Вернидуб / REUTERS

Об этом Вернидуб сказал в интервью FootballHub.

Читайте также"Пришли на нашу территорию": украинский тренер Вернидуб высказался об участии России в войне на Донбассе

"Многое говорили за "Динамо" Киев. Вы думаете, что я тоже не хотел? Хотел, но так сложилось. Значит это не то, что мне нужно было", - сказал Вернидуб.

Украинский специалист также подтвердил, что мог продолжить карьеру в Казахстане - у него были предложения от "Астаны" и "хорошее предложение в материальном плане" от "Кайрата".

Напомним, в ноябре Вернидуб был объявлен в качестве главного тренера солигорского "Шахтера".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что венгерский защитник Кадар объяснил свой уход из "Динамо".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter