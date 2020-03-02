Украинский тренер Вернидуб признался, что хотел возглавить Динамо

Экс-тренер "Зари" в итоге перешел в чемпионат Беларуси.

Бывший главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб заявил, что у него было желание поработать в киевском "Динамо".

Об этом Вернидуб сказал в интервью FootballHub.

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"Многое говорили за "Динамо" Киев. Вы думаете, что я тоже не хотел? Хотел, но так сложилось. Значит это не то, что мне нужно было", - сказал Вернидуб.

Украинский специалист также подтвердил, что мог продолжить карьеру в Казахстане - у него были предложения от "Астаны" и "хорошее предложение в материальном плане" от "Кайрата".

Напомним, в ноябре Вернидуб был объявлен в качестве главного тренера солигорского "Шахтера".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что венгерский защитник Кадар объяснил свой уход из "Динамо".