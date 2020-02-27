Уже покинул Киев: Динамо исключило из заявки венгерского защитника Кадара

29-летний легионер покинул расположение "Динамо".

Венгерский защитник Тамаш Кадар исключен из заявки киевского "Динамо" на матчи Украинской Премьер-лиги.

Кадар больше не значится в заявке "Динамо" на официальном сайте УПЛ.

Сам футболист тем временем покинул расположение "Динамо" и направился в Будапешт. В Instagram Кадар опубликовал фото из машины и написал: "Скоро. Будапешт".

Напомним, в феврале 29-летний Кадар был переведен в дубль клуба из-за конфликта с тренерским штабом "Динамо". Сообщалось, что венгр хочет добиться перехода в другой клуб.

Также, как сообщал УНИАН, стало известно, что Кадар мог перейти в китайский клуб, но трансфер сорвался из-за коронавируса.