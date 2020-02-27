Уже покинул Киев: Динамо исключило из заявки венгерского защитника Кадара
18:38, 27 февраля 2020Футбол
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29-летний легионер покинул расположение "Динамо".
Тамаш Кадар выступает за Динамо с 2017 года / фото: ФК Динамо Киев
Венгерский защитник Тамаш Кадар исключен из заявки киевского "Динамо" на матчи Украинской Премьер-лиги.
Кадар больше не значится в заявке "Динамо" на официальном сайте УПЛ.
Сам футболист тем временем покинул расположение "Динамо" и направился в Будапешт. В Instagram Кадар опубликовал фото из машины и написал: "Скоро. Будапешт".
фото: instagram.com/kadikaaaa
Напомним, в феврале 29-летний Кадар был переведен в дубль клуба из-за конфликта с тренерским штабом "Динамо". Сообщалось, что венгр хочет добиться перехода в другой клуб.
Также, как сообщал УНИАН, стало известно, что Кадар мог перейти в китайский клуб, но трансфер сорвался из-за коронавируса.
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