Барселона подписала нападающего вне трансферного периода

Каталонскому клубу разрешили залатать дыру в нападении.

"Барселона" объявила о переходе датского нападающего "Леганеса" Мартина Брейтуэйта.

Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Контракт 28-летнего датчанина рассчитан до 2024 года. В соглашении будет прописана сумма отступных в размере 300 миллионов евро.

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В текущем сезоне Брейтуэйт забил шесть голов и отдал один ассист в 24 матчах за "Леганес".

Этот трансфер примечателен тем, что осуществлен вне трансферного периода. Дело в том, что "Барселона" получила разрешение от Королевской испанской футбольной федерации подписать нападающего в связи с тем, что игрок команды Усман Дембеле выбыл на полгода. Также в лазарете команды находится форвард Луис Суарес.

В случае серьезной травмы футболиста в Испании клубу могут разрешить дозаявить игрока с одним условием - он может быть перейти из другого испанского клуба или же быть свободным агентом.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что хакеры взломали Twitter "Барселоны", чтобы объявить о возвращении Неймара.