"Много страдал": звездный аргентинский футболист вспомнил период карьеры в Украине

Алехандро Гомес считает, что в "Металлисте" закалил свой характер.

Полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес вспомнил о периоде своих выступлений за харьковский "Металлист".

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В интервью El Pais аргентинец признался, что ему не нравилось жить и играть в Украине.

"Катанья" хотела получить 10 миллионов, а у "Атлетико" и "Интера" не было возможности заплатить такую сумму. Мне нравились эти команды, но поступило предложение от "Металлиста". В Харькове я играл в Лиге чемпионов, боролся за чемпионство с "Шахтером", а в команде было много аргентинцев. В финансовом плане я выиграл, ведь зарабатывал в несколько раз больше, чем в Италии.

В декабре в Украине началась война, я ушел из команды в сентябре. Пришлось начинать все заново в "Аталанте", которая была далека от того клуба, который есть сейчас. Перед игрой в Харькове за плей-офф ЛЧ журналисты писали о том, что я возвращаюсь в город, где мне тяжело жилось и пришлось бежать от войны. В итоге мы провели классный матч", - отметил Гомес.

32-летний хавбек признался, что ему и его супруге было сложно в Украине:

"Я действительно много страдал в "Металлисте". Мы не могли купаться из-за грязной воды, у жены была депрессия и выпадали волосы. Мы даже не могли нормально готовить, чистить зубы, вокруг был неизвестный мир и война.

В тот период я сформировался как футболист. Те страдания закалили мой характер".

Алехандро Гомес выступал за "Металлист" в сезоне-2013/14, после чего перешел в "Аталанту" и выступает за команду Серии А до сих пор.

УНИАН ранее сообщал о том, что бывший форвард "Динамо" вспомнил, как покинул клуб из-за Евромайдана.