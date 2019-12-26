"Тренируетесь и слышите выстрелы": экс-форвард Динамо покинул клуб из-за Евромайдана

Браун Идейе утверждает, что ему грозила опасность.

Нападающий греческого "Ариса" Браун Идейе объяснил, почему покинул киевское "Динамо" в 2014-м году, вспомнив о Евромайдане.

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Футболиста цитирует sfina.gr.

"Я был в самом центре войны и очень напуган. Сцены были страшными. В первую очередь я забрал семью и улетел в США. Из "Динамо" за это ко мне не поступило ни одной жалобы. Ко мне отнеслись с пониманием и большим профессионализмом.

Надо иметь характер настоящего воина, чтобы бороться с такими обстоятельствами и жить на войне. Просто представьте, что тренируетесь и при этом слышны выстрелы".

Идейе признался, что президент "Динамо" Игорь Суркис не хотел его отпускать:

"Я обратился к владельцу клуба, он жил в Монако. Сначала он не хотел даже слышать о моем желании уйти и думал, что агент просто решил заработать деньги. Тогда я был лучшим бомбардиром "Динамо". Но нельзя жить в таких условиях без своей семьи. На первом месте стоял вопрос безопасности, а не денег".

Идейе покинул "Динамо" в июле 2014 года, подписав контракт с английским "Вест Бромвичем". Сумма трансфера составила 10 миллионов фунтов.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" проведет матч с командой Милевского и Хачериди.