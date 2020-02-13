Манчестер Юнайтед подписал футболиста и запретил ему появляться на клубной базе

Одион Игало перебрался в Великобританию из Китая и теперь помещен на карантин из-за эпидемии коронавируса.

"Манчестер Юнайтед" запретил нигерийскому нападающему Одиону Игало тренироваться вместе с командой.

Об этом сообщает The Times.

Игало перешел в "МЮ" из китайского "Шанхай Шеньхуа" в последний день зимнего трансферного окна. В связи с эпидемией коронавируса в Китае "Манчестер Юнайтед" принял решение изолировать футболиста от базы, на которой трудятся сотни человек, как минимум на две недели.

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Таким образом, в целях предосторожности Игало не может появляться на тренировочной базе "МЮ" и еще не приступил к работе с командой. Ожидается, что период карантина для него завершится в ближайшие выходные.

Пока же футболист поддерживает форму по индивидуальной программе, работая под руководством клубного физиотерапевта.

Игало перешел в "МЮ" на правах аренды, которая рассчитана на полсезона.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Европе призвали наказать российского футболиста из-за расистского поста о коронавирусе.