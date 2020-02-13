Получает больше всех в команде: СМИ озвучили зарплату украинского форварда Зозули в Испании

Роман Зозуля является самым высокооплачиваемым игроком "Альбасете".

Стала известна зарплата украинского нападающего Романа Зозули в "Альбасете", который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании.

Об этом сообщает "Футбол 24" со ссылкой на "надежные испанские источники".

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За один сезон Зозуля зарабатывает примерно 500 тысяч евро. Украинец является самым высокооплачиваемым игроком "Альбасете".

Напомним, 30-летний Зозуля выступает за "Альбасете" с 2017 года. Летом прошлого года украинец заключил новый контракт с клубом. Соглашение будет действовать до 2021 года.

В текущем сезоне на счету Зозули 3 гола и 1 ассист в 25 матчах за "Альбасете".

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