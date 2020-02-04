Один из лучших тренеров мира демонстративно отказался посещать следующий матч своей команды

Юрген Клопп таким образом решил показать перегруженность графика поединков.

Главный тренер "Ливерпуля" не будет присутствовать на следующем поединке своей команды, который состоится 4 февраля против "Шрусбери Таун" в четвертом раунде Кубка Англии.

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Об этом сообщает Goal.com.

Специалист решил не прерывать свой отпуск, поэтому будет смотреть игру на ноутбуке, а руководить действиями игроков будет наставник молодежной команды Нил Критчли.

Кроме того, ожидается, что мерсисайдцы выйдут в полностью резервном составе. Это будет переигровка после того, как "Ливерпуль" в первом матче упустил преимущество в два мяча и сыграл вничью.

Клопп принципиально отказался посещать матч своих подопечных, чтобы обратить внимание Футбольной ассоциации на перегруженность календаря, который был составлен перед стартом сезона.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года Клопп уже пропускал поединок "Ливерпуля" против "Астон Виллы" в 1/4 финала Кубка английской лиги. Тогда английский гранд был разгромлен со счетом 0:5.

В турнирной таблице АПЛ "Ливерпуль" лидирует, опережая "Манчестер Сити" на 22 очка.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" в центральном матче тура АПЛ.