Цыганков вернется через неделю: Динамо рассказало о состоянии травмированных игроков

Четыре игрока команды тренируются по индивидуальной программе.

Пресс-служба киевского "Динамо", футболисты которого готовятся ко второй части сезона, сообщила о состоянии травмированных футболистов.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", четыре игрока команды занимаются по индивидуальной программе: Никита Бурда, Виктор Цыганков, Артем Шабанов и Назарий Русин.

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У Цыганкова диагностировали мышечное повреждение передней поверхности бедра. Согласно прогнозам медиков, вне общей группы он проведет еще около недели, но этот срок может сократится.

У Шабанова - воспаление ахиллова сухожилия, а Русин подвернул голеностоп. Они вернутся в общую группу уже на днях.

Что касается Бурды, который не выходил на поле с сентября, то он проходит длительное восстановление, и пока продолжит заниматься по индивидуальной программе.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что форвард "Динамо" Ибрагим Каргбо из-за травмы пропустит около месяца.