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Украинский футболист сменил клуб в Бельгии

21:22, 31 января 2020
Футбол
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Евгений Макаренко ранее уже играл за Кортрейк / фото: twitter.com/kvkofficieel

Об этом сообщает пресс-служба "Кортрейка".

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Срок арендного соглашения рассчитан до лета 2021 года. Кроме того, у "Кортрейка" есть опция выкупа контракта игрока.

Макаренко будет выступать за "Кортрейк" под №25.

Отметим, что 28-летний украинец уже играл за "красно-белых" с 2017 по 2018 годы, после чего перешел в "Андерлехт".

"Я вернулся в семью и домой", - сказал Макаренко.

kvk.be

В текущем чемпионате Бельгии "Кортрейк" занимает двенадцатое место.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что опытный украинский футболист вернулся в УПЛ из чемпионата Турции.

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