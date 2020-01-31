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"Есть время до Евро-2020": Шевченко прокомментировал травму одного из лидеров сборной Украины

11:51, 31 января 2020
Футбол
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Андрей Шевченко / УНИАН

Слова Шевченко приводит xsport.ua.

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"Роман сейчас проходит реабилитацию, я разговаривал с ним буквально неделю назад, когда ему сделали операцию. Я думаю, у него есть достаточно времени, чтобы начать играть и подготовиться к Евро-2020. Для него сейчас, прежде всего, важно подготовиться и не спешить с выходом на поле, и выходить здоровым", - сказал Шевченко.

Напомним, Яремчук не сможет выходить на поле около двух-трех месяцев.

Форвард "Гента" стал лучшим бомбардиром сборной Украины в отборе на Евро-2020.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что сборная Украины определилась с тренировочной базой на Евро-2020.

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