"Вернусь в Бразилию": Тайсон не будет продлевать контракт с Шахтером

Бразилец заявил, что хочет чаще видеться с дочерью.

Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон заявил, что не планирует продлевать контракт с донецким клубом.

Об этом Тайсон сказал в интервью Globo Esporte.

"Я думаю, что настало подходящее время вернуться в Бразилию. В этом году я отработаю свой контракт с "Шахтером". В прошлом году у меня были предложения. "Милан" давал 30 миллионов евро, но "Шахтер" не отпустил меня. У меня были предложения и от других команд, но клуб все так же меня не отпускал", - сказал Тайсон.

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"Но я не могу жаловаться, потому что этот клуб всегда относился ко мне хорошо. Я не могу ничего плохого сказать о президенте, потому что он всегда мне помогал, как и об одноклубниках и тренере. Но я уже сказал им, что в этом году я не буду продлевать свой контракт. Год закончится, и я вернусь домой к своей 12-летней дочери, которую я не вижу. Меня не было на ее днях рождения, поэтому мне пора больше сосредоточиться на своей семье", - добавил бразилец.

Тайсон также подчеркнул, что приоритетом для него будет возвращение в "Интернасьональ".

Отметим, что контракт "Шахтера" рассчитан до 30 июня 2021 года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что итальянская "Рома" интересуется форвардом "Шахтера".