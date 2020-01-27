Гол Роналду не помог Ювентусу избежать поражения от Наполи

Неаполитанцы добыли сенсационную победу.

В центральном поединке 21-го тура чемпионата Италии "Наполи" принимал "Ювентус".

Читайте такжеСерия А включила гол Малиновского в список лучших по итогам декабря (видео)

Неаполитанцы неожиданно праздновали победу со счетом 2:1.

Первый тайм прошел без голов, а во втором хозяева вышли вперед благодаря голу Петра Зьелински. На 86-й минуте преимущество неаполитанцев увеличил Лоренцо Инсинье.

На 90-й минуте Криштиану Роналду сократил отставание "Юве", но чемпионы Италии спасти ничью не успели.

"Ювентус" остается на первом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 51 очко. "Наполи" имеет 27 пунктов и идет десятым.

Стоит отметить, что нынешним наставником "Юве" является Маурицио Сарри, который в прошлом успешно тренировал неаполитанцев.

"Наполи" - "Ювентус" - 2:1

Голы: Зьелински, 63, Инсинье, 86 - Роналду, 90

"Наполи": Мерет, Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Руи, Руис, Демме (Лоботка, 69), Зьелински (Эльмас, 81), Кальехон, Милик, Инсинье

"Ювентус": Щесны, Кудрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич (Рабьо, 50), Матюиди (Дуглас Коста, 72), Дибала (Бернардески, 72), Игуаин, Роналду

Предупреждения: Демме, Хисай - Бентанкур, Рабьо, Бернардески, де Лигт, Роналду

УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Малиновский отметился голевой передачей в матче за "Аталанту".