Отвесили подзатыльники: Зинченко досталось на тренировке Манчестер Сити (видео)
10:52, 25 января 2020Футбол
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Украинец получил наказание за то, что проиграл в тренировочном упражнении.
Александр Зинченко на тренировке Ман Сити / фото: instagram.com/zinchenko_96
Футболист сборной Украины Александр Зинченко получил забавное наказание на тренировке "Манчестер Сити".
Зинченко проиграл в одном из веселых упражнений, из-за чего ему пришлось пройти через коридор других футболистов. Украинцу отвесили несколько подзатыльников, после чего вытолкали из живого коридора.
Видео было опубликовано в официальном аккаунте "Ман Сити" в Twitter.
What is going on in this video? (10 marks) 🤷♂️— Manchester City (@ManCity) January 24, 2020
🔵 #ManCitypic.twitter.com/zCihE46quq
Как сообщал УНИАН, ранее Зинченко помог "Ман Сити" одержать выездную победу в матче АПЛ.
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