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Отвесили подзатыльники: Зинченко досталось на тренировке Манчестер Сити (видео)

10:52, 25 января 2020
Футбол
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Александр Зинченко на тренировке Ман Сити / фото: instagram.com/zinchenko_96

Зинченко проиграл в одном из веселых упражнений, из-за чего ему пришлось пройти через коридор других футболистов. Украинцу отвесили несколько подзатыльников, после чего вытолкали из живого коридора.

Видео было опубликовано в официальном аккаунте "Ман Сити" в Twitter.

Как сообщал УНИАН, ранее Зинченко помог "Ман Сити" одержать выездную победу в матче АПЛ.

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