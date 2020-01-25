Отвесили подзатыльники: Зинченко досталось на тренировке Манчестер Сити (видео)

Украинец получил наказание за то, что проиграл в тренировочном упражнении.

Футболист сборной Украины Александр Зинченко получил забавное наказание на тренировке "Манчестер Сити".

Зинченко проиграл в одном из веселых упражнений, из-за чего ему пришлось пройти через коридор других футболистов. Украинцу отвесили несколько подзатыльников, после чего вытолкали из живого коридора.

Видео было опубликовано в официальном аккаунте "Ман Сити" в Twitter.

What is going on in this video? (10 marks) 🤷‍♂️



🔵 #ManCitypic.twitter.com/zCihE46quq — Manchester City (@ManCity) January 24, 2020

Как сообщал УНИАН, ранее Зинченко помог "Ман Сити" одержать выездную победу в матче АПЛ.