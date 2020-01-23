Гранд китайского футбола хочет подписать нападающего Динамо - СМИ
Форвард киевского "Динамо" Фран Соль стал трансферной целью китайского клуба "Бэйцзин Гоань".
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Об этом сообщает Betnews365.com.
По информации источника, китайский клуб планирует арендовать 27-летнего футболиста с правом последующего выкупа. В прошлом сезоне "Бэйцзин Гоань" стал вице-чемпионом Китая.
Фран Соль перешел в "Динамо" из нидерландского клуба "Виллем II" в январе прошлого года. Всего за киевлян форвард провел 16 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Контракт Соля со столичным клубом истекает в конце 2023 года. Стоит отметить, что из-за проблем с допингом другого нападающего Артема Беседина "Динамо" было вынуждено вернуть из аренды Назария Русина.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" разгромило македонцев на сборе в Турции.