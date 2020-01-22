цей матеріал доступний українською

Полузащитник Шахтера перешел в Десну

09:47, 22 января 2020
Футбол
93 0
Тотовицкий не имел игровой практики в Шахтере / фото: ФК Шахтер

Читайте такжеДесна подписала экс-форварда сборной Украины (фото)

Об этом сообщил телеканал "Футбол 1" со ссылкой на слова главного тренера "Десны" Александра Рябоконя.

Речь идет о полноценном трансфере, детали которого пока не уточняются.

Ранее Тотовицкий не был включен в состав команды Луиша Каштру, которая отправилась на подготовительный сбор. 

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник не попадал в заявку первой команды "Шахтера". В последний раз Тотовицкий принимал участие в официальном поединке еще в марте прошлого года.

После первой половины сезона "Десна" занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 очка.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Десна" усилилась лидером "Карпат".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter