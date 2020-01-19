Операция и лазарет: нападающий сборной Украины пропустит несколько месяцев

Роман Яремчук получил серьезную травму.

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук не выйдет на поле в ближайшие 2-3 месяца.

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Об этом сообщило издание HLN.

24-летний футболист из-за травмы ахиллового сухожилия уже пропустил матч 22-го тура чемпионата Бельгии против "Мускрона" (3:1).

На 19 января запланирована операция, после которой Яремчук будет восстанавливаться 2-3 месяца. Возвращение украинца ожидается к играм плей-офф чемпионата Бельгии.

В нынешнем сезоне Яремчук провел за бельгийский клуб 30 матчей, забил 17 голов и отдал 2 ассиста. Также нападающий является основным игроком сборной Украины, которую ждет выступление в финальной части Евро-2020 следующим летом.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист сборной Украины забил красивый гол за бельгийский клуб.