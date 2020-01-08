Французский форвард возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира

Лионель Месси - за пределами топ-5, а Криштиану Роналду - лишь на 49-м месте.

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал свежий рейтинг самых дорогих футболистов мира из пяти топ-чемпионатов Европы.

Об этом сообщает официальный сайт CIES.

Рейтинг возглавил нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. Его трансферная стоимость оценивается в 265,2 млн евро.

21-летний Мбаппе опередил английского нападающего "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга (223,7 млн), а также египтянина Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" (175,1 млн).

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси расположился в рейтинге на восьмом месте (125,5 миллиона), а пятикратный обладатель награды Криштиану Роналду - лишь на 49-м (80,3 миллиона евро).

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Также стоит отметить, что стоимость самого дорого футболиста в истории Неймара (в 2017 году ПСЖ заплатил за него 222 миллиона евро) на данный момент оценивается лишь в 100,4 миллиона.

Топ-10 самых дорогих футболистов мира

1. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ) - 265,2 миллионов евро

2. Рахим Стерлинг (Англия, "Манчестер Сити") - 223,7

3. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль") - 175,1

4. Джейдон Санчо (Англия, Боруссия" Д) - 168,9

5. Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль") - 155,6

6. Гарри Кейн (Англия, "Тоттенхэм") - 150,5

7. Маркус Рашфорд (Англия, "Манчестер Юнайтед") - 134,3

8. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона") - 125,5

9. Антуан Гризманн (Франция, "Барселона") - 123

10. Лаутаро Мартинес (Аргентина, "Интер") - 115,7

УНИАН ранее также сообщал о том, что был назван самый посещаемый футбольный матч 2019 года.