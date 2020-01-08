Французский форвард возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал свежий рейтинг самых дорогих футболистов мира из пяти топ-чемпионатов Европы.
Об этом сообщает официальный сайт CIES.
Рейтинг возглавил нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. Его трансферная стоимость оценивается в 265,2 млн евро.
21-летний Мбаппе опередил английского нападающего "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга (223,7 млн), а также египтянина Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" (175,1 млн).
Шестикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси расположился в рейтинге на восьмом месте (125,5 миллиона), а пятикратный обладатель награды Криштиану Роналду - лишь на 49-м (80,3 миллиона евро).
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Также стоит отметить, что стоимость самого дорого футболиста в истории Неймара (в 2017 году ПСЖ заплатил за него 222 миллиона евро) на данный момент оценивается лишь в 100,4 миллиона.
Топ-10 самых дорогих футболистов мира
1. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ) - 265,2 миллионов евро
2. Рахим Стерлинг (Англия, "Манчестер Сити") - 223,7
3. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль") - 175,1
4. Джейдон Санчо (Англия, Боруссия" Д) - 168,9
5. Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль") - 155,6
6. Гарри Кейн (Англия, "Тоттенхэм") - 150,5
7. Маркус Рашфорд (Англия, "Манчестер Юнайтед") - 134,3
8. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона") - 125,5
9. Антуан Гризманн (Франция, "Барселона") - 123
10. Лаутаро Мартинес (Аргентина, "Интер") - 115,7
УНИАН ранее также сообщал о том, что был назван самый посещаемый футбольный матч 2019 года.