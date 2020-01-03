Год без поражений: Ливерпуль одержал очередную победу в АПЛ и повторил рекорд (видео)

В 21-м туре чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа выиграли у "Шеффилд Юнайтед",

В рамках 21-го тура английской Премьер-лиги лидер турнира "Ливерпуль" выиграл у "Шеффилд Юнайтед" - 2:0.

Три очка "красным" принесли голы Мохамеда Салаха и Садио Мане.

"Ливерпуль" не проигрывал в чемпионате Англии ровно год. В предыдущий раз команда Юргена Клоппа не смогла набрать очки еще 3 января 2019 года, когда на выезде уступила "Манчестер Сити" (1:2). С тех пор "красные" выиграли 32 матча и 5 раз сыграли вничью.

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Кроме того, "Ливерпуль" повторил рекорд "Манчестер Сити", набрав 58 очков из 60 в двадцати первых матчах сезона.

В АПЛ на данный момент "Ливерпуль" опережает ближайшего преследователя ("Лестер") на 13 очков и имеет матч в запасе.

"Ливерпуль" - "Шеффилд Юнайтед" - 2:0

Голы: Салах, 4, Мане, 64

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон (Лаллана, 89), Милнер, Дж. Хендерсон, Вейналдум, Салах (Эллиот, 90+2), Фирмино, Мане (Ориги, 78)

"Шеффилд Юнайтед": Д. Хендерсон, Башем, Иган, О'Коннелл, Болдок, Ландстрем, Норвуд (Бешич, 79), Флек, Стивенс, Макголдрик (Макберни, 65), Муссе (Шарп, 64)

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Арсенал" в 21-м туре АПЛ обыграл "МЮ".