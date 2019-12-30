Ярмоленко получил нового тренера в Вест Хэме

Команду будет тренировать Дэвид Мойес.

Английский "Вест Хэм", в составе которого выступает украинец Андрей Ярмоленко, объявил о назначении Дэвида Мойеса на пост главного тренера команды.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба АПЛ.

Детали соглашения не уточняются. Шотландский специалист уже тренировал "молотобойцев" в сезоне-2017/18, после чего покинул клуб и оставался без работы.

В прошлом Мойес работал с "Престоном", "Эвертоном", "Манчестер Юнайдед", "Сандерлендом" и "Реал Сосьедад".

"Приятно снова оказаться дома. Я скучал, потому что мне очень понравилось здесь в прошлый раз. С нетерпением жду начала работы. Главное - найти, в чем я смогу улучшить команду, чтобы вновь начать побеждать", - цитирует Мойеса пресс-служба клуба.

Ранее "Вест Хэм" отправил в отставку Мануэля Пеллегрини. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, потерпев четыре поражения в последних пяти поединках.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ярмоленко получил травму и может не сыграть до конца января.