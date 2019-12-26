Ярмоленко получил травму и пропустит несколько недель
Полузащитник английского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко получил травму бедра, из-за которой не выйдет на поле в ближайшие 3-4 недели.
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Об этом сообщает сайт zbirna.com.
Украинский футболист повредил приводящую мышцу бедра во втором сезоне подряд и вновь пропустит новогодний период в чемпионате Англии.
30-летний вингер не поможет "Вест Хэму" в поединках против "Лестера", "Борнмута", "Джиллингема", "Шеффилда" и "Эвертона". Остается вероятность, что Ярмоленко успеет восстановиться к игре с "Лестером" 22 января.
В текущем сезоне АПЛ хавбек провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист за "молотобойцев".
УНИАН ранее сообщал о том, что "Вест Хэм" может продать Ярмоленко в январе.