Ярмоленко получил травму и пропустит несколько недель

Украинец не сыграет за "Вест Хэм" в ближайших поединках.

Полузащитник английского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко получил травму бедра, из-за которой не выйдет на поле в ближайшие 3-4 недели.

Читайте такжеХудший на поле: Ярмоленко провалил еще один матч в АПЛ

Об этом сообщает сайт zbirna.com.

Украинский футболист повредил приводящую мышцу бедра во втором сезоне подряд и вновь пропустит новогодний период в чемпионате Англии.

30-летний вингер не поможет "Вест Хэму" в поединках против "Лестера", "Борнмута", "Джиллингема", "Шеффилда" и "Эвертона". Остается вероятность, что Ярмоленко успеет восстановиться к игре с "Лестером" 22 января.

В текущем сезоне АПЛ хавбек провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист за "молотобойцев".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Вест Хэм" может продать Ярмоленко в январе.