"Ждала десять лет": футболистки сборной США сыграли свадьбу (фото)
15:57, 29 декабря 2019Футбол
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Обладательница "Золотого мяча-2019" Меган Рапино была подружкой невесты.
Али Кригер и Эшлин Харрис / фото: instagram.com/ashlynharris24
Звездные футболистки сборной США Али Кригер и Эшлин Харрис вступили в брак.
Об этом сообщает people.com.
35-летняя Кригер и 34-летняя Харрис сыграли свадьбу в Майами.
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Подружкой невесты была обладательница "Золотого мяча-2019", американка Меган Рапино.
"Время пришло, дорогая. Я ждала этого момента 10 лет", - написала Харрис в Instagram.
Отметим, что Кригер и Харрис состоят в отношениях с 2010 года. Девушки познакомились в сборной США. Сейчас они вместе выступают за клуб "Орландо Прайд".
В 2019 году Кригер и Харрис в составе американской сборной стали чемпионками мира.
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