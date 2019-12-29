"Ждала десять лет": футболистки сборной США сыграли свадьбу (фото)

Обладательница "Золотого мяча-2019" Меган Рапино была подружкой невесты.

Звездные футболистки сборной США Али Кригер и Эшлин Харрис вступили в брак.

Об этом сообщает people.com.

35-летняя Кригер и 34-летняя Харрис сыграли свадьбу в Майами.

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Подружкой невесты была обладательница "Золотого мяча-2019", американка Меган Рапино.

"Время пришло, дорогая. Я ждала этого момента 10 лет", - написала Харрис в Instagram.

Отметим, что Кригер и Харрис состоят в отношениях с 2010 года. Девушки познакомились в сборной США. Сейчас они вместе выступают за клуб "Орландо Прайд".

В 2019 году Кригер и Харрис в составе американской сборной стали чемпионками мира.

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