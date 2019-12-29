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"Ждала десять лет": футболистки сборной США сыграли свадьбу (фото)

15:57, 29 декабря 2019
Футбол
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Али Кригер и Эшлин Харрис / фото: instagram.com/ashlynharris24

Об этом сообщает people.com.

35-летняя Кригер и 34-летняя Харрис сыграли свадьбу в Майами.

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Подружкой невесты была обладательница "Золотого мяча-2019", американка Меган Рапино.

"Время пришло, дорогая. Я ждала этого момента 10 лет", - написала Харрис в Instagram.

Отметим, что Кригер и Харрис состоят в отношениях с 2010 года. Девушки познакомились в сборной США. Сейчас они вместе выступают за клуб "Орландо Прайд".

В 2019 году Кригер и Харрис в составе американской сборной стали чемпионками мира.

УНИАН ранее также сообщал о том, как праздновали Рождество звезды футбола.

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Теги: #новости футбола