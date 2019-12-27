Милевский вошел в символическую сборную чемпионата Беларуси (фото)

Во вторую символическую команду попал еще один украинец.

Украинские футболисты "Динамо-Брест" Артем Милевский и Александр Нойок вошли в символические сборные чемпионата Беларуси по итогам сезона.

Списки лучших игроков опубликовала Федерация футбола Беларуси.

Милевский был включен в сборную "А". Экс-форвард киевского "Динамо" в минувшем сезоне провел 26 матчей и забил четыре гола.

Нойок попал в сборную "Б". На счету полузащитника 24 поединка и шесть голов.

"Динамо-Брест" удалось прервать гегемонию БАТЭ и завоевать чемпионский титул.

УНИАН ранее сообщал о том, что киевское "Динамо" сыграет с командой Милевского товарищеский матч.