Милевский вошел в символическую сборную чемпионата Беларуси (фото)
00:42, 27 декабря 2019Футбол
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Во вторую символическую команду попал еще один украинец.
Милевский забил четыре гола в чемпионате Беларуси / пресс-служба Динамо-Брест
Украинские футболисты "Динамо-Брест" Артем Милевский и Александр Нойок вошли в символические сборные чемпионата Беларуси по итогам сезона.
Списки лучших игроков опубликовала Федерация футбола Беларуси.
Милевский был включен в сборную "А". Экс-форвард киевского "Динамо" в минувшем сезоне провел 26 матчей и забил четыре гола.
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Нойок попал в сборную "Б". На счету полузащитника 24 поединка и шесть голов.
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"Динамо-Брест" удалось прервать гегемонию БАТЭ и завоевать чемпионский титул.
УНИАН ранее сообщал о том, что киевское "Динамо" сыграет с командой Милевского товарищеский матч.
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