Динамо проведет матч с командой Милевского и Хачериди

Против киевлян могут сыграть сразу несколько украинцев.

Чемпион Беларуси "Динамо-Брест" стал соперником киевского "Динамо" на зимних тренировочных сборах в Турции.

Читайте такжеПоказал, как зажигает в клубе с Алиевым: Милевский стал YouTube-блогером (видео)

Об этом сообщила пресс-служба вице-чемпиона Украины.

Поединок состоится 27 января, а в составе команды из Беларуси на поле могут выйти сразу четверо украинцев - Алексей Хобленко, Александр Нойок и двое бывших лидеров киевлян - Артем Милевский и Евгений Хачериди.

Всего на сборах подопечные Алексея Михайличенко намерены провести 8-9 товарищеских поединков. Другие соперники пока не уточняются.

После 18 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Шахтера" на 14 очков.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" объявило о возвращении нападающего из аренды.