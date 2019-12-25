Динамо проведет матч с командой Милевского и Хачериди
19:14, 25 декабря 2019Футбол
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Против киевлян могут сыграть сразу несколько украинцев.
Милевский может впервые сыграть против киевского Динамо / фото: ФК Динамо-Брест
Чемпион Беларуси "Динамо-Брест" стал соперником киевского "Динамо" на зимних тренировочных сборах в Турции.
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Об этом сообщила пресс-служба вице-чемпиона Украины.
Поединок состоится 27 января, а в составе команды из Беларуси на поле могут выйти сразу четверо украинцев - Алексей Хобленко, Александр Нойок и двое бывших лидеров киевлян - Артем Милевский и Евгений Хачериди.
Всего на сборах подопечные Алексея Михайличенко намерены провести 8-9 товарищеских поединков. Другие соперники пока не уточняются.
После 18 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Шахтера" на 14 очков.
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" объявило о возвращении нападающего из аренды.
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