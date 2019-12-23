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"Если нужно - кричу": Шевченко рассказал, как мотивирует игроков сборной Украины

19:33, 23 декабря 2019
Футбол
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Андрей Шевченко / REUTERS

Об этом Шевченко рассказал в программе "Світське життя".

"Моя философия - лучше сказать все до игры. Если нужно - выплеснуть какие-то эмоции. Если именно в этот момент нужно встряхнуть ребят, то это нужно делать до игры", - отметил Шевченко.

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"Кричу ли я на футболистов? Все бывает, я должен получить тот результат, который ожидаю от футболистов. Если для этого нужно кричать - буду кричать, если молчать - буду молчать. Главное для меня - стимулировать игроков и достигать цели. Если будет нужно, то буду экспериментировать", - добавил тренер.

Шевченко также рассказал о том, что его старший сын является его помощником:

"Старший сын Джордан - это мой внештатный помощник, который полностью знает всю статистику, следит за нашей командой, следит за командами, которые играют против нас, и их игроками. Он как мой Google: если мне нужно что-то спросить, мой сын всегда даст точный ответ!".

Напомним, под руководством Шевченко сборная Украины вышла на Евро-2020 и впервые в своей истории не проиграла ни одного матча за год.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Шевченко назвал условие успешной игры с топ-сборными на Евро-2020.

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Новость в сюжете: Украина на Евро-2020
Теги: #сборная Украины#Андрей Шевченко