Динамо планирует вернуть нападающего из аренды

Киевский клуб может досрочно прервать арендное соглашение Назария Русина.

Киевское "Динамо" планирует досрочно вернуть из луганской "Зари" нападающего Назария Русина.

Об этом стало известно Dynamo.kiev.ua.

Отмечается, что в "Динамо" уже приняли решение - Русин вернется в расположение киевского клуба после зимнего отпуска и начнет подготовку ко второй части сезона вместе с "бело-синими".

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Судя по всему, тренерский штаб "Динамо" хочет вернуть Русина в связи с ситуацией вокруг Артема Беседина, который подозревается в употреблении допинга.

В то же время главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заинтересован в продолжении сотрудничества с Русиным. Луганский клуб проведет с "Динамо" переговоры касательно того, чтобы сохранить форварда в составе до конца сезона.

Отметим, что прошлым летом "Заря" арендовала Русина на один сезон, однако в соглашении между клубами есть опция, согласно которой "Динамо" может досрочно вернуть форварда в зимнее межсезонье.

На счету Русина 7 голов и 4 результативные передачи в 17 матчах за "Зарю".

УНИАН ранее также сообщал о том, что форвард "Динамо" Жерсон Родригес будет выставлен на трансфер.