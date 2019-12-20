Фантастический гол австрийского футболиста признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов (видео)

Нападающий "РБ Лейпциг" Марсель Забитцер забил эффектный мяч в третьем туре.

Гол нападающего "РБ Лейпциг" Марселя Забитцера в ворота "Зенита" признан лучшим голом группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщается в официальном аккаунте Лиги чемпионов в Twitter.

Забитцер принял мяч на грудь почти у угла штрафной площади и вторым касанием пробил по воротам внешней стороной стопы - мяч по невероятной траектории залетел в дальнюю "девятку" ворот.

По итогам голосования болельщиков гол Забитцера опередил мячи форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса, вингера "Ювентуса" Дугласа Косты и нападающего "Барселоны" Луиса Суареса.

УНИАН ранее также сообщал о том, что УЕФА опубликовал доходы клубов за прошлый сезон Лиги чемпионов.