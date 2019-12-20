Фантастический гол австрийского футболиста признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов (видео)
Гол нападающего "РБ Лейпциг" Марселя Забитцера в ворота "Зенита" признан лучшим голом группового этапа Лиги чемпионов.
Об этом сообщается в официальном аккаунте Лиги чемпионов в Twitter.
Забитцер принял мяч на грудь почти у угла штрафной площади и вторым касанием пробил по воротам внешней стороной стопы - мяч по невероятной траектории залетел в дальнюю "девятку" ворот.
По итогам голосования болельщиков гол Забитцера опередил мячи форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса, вингера "Ювентуса" Дугласа Косты и нападающего "Барселоны" Луиса Суареса.
RESULT of the Goal of the Group Stage vote:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 20 декабря 2019 г.
1) Marcel Sabitzer, @RBLeipzig_EN 🥇
2) @LuisSuarez9, @FCBarcelona 🥈
3) @douglascosta, @juventusfcen 🥉
4) Lautaro Martínez, @Inter_en
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УНИАН ранее также сообщал о том, что УЕФА опубликовал доходы клубов за прошлый сезон Лиги чемпионов.