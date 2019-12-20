Швейцарский функционер покинет пост президента УПЛ
11:59, 20 декабря 2019Футбол
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Томас Гримм не будет переизбираться на второй срок.
Томас Гримм возглавляет УПЛ с прошлого года / фото: ua.tribuna.com
Швейцарец Томас Гримм заявил, что не будет переизбираться на пост главы украинской Премьер-лиги.
Гримм покинет свой пост 5 апреля.
Слова швейцарца передает Tribuna.com.
"Знаю, что моя каденция закончится 5 апреля. Заявил, что не буду переизбираться. 6 апреля УПЛ получит нового президента", - сказал Гримм.
Отметим, что швейцарский функционер возглавляет УПЛ с апреля 2018 года.
УНИАН ранее также сообщал о том, что в следующем сезоне УПЛ вернется к классическому формату в два круга.
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