Швейцарский функционер покинет пост президента УПЛ

Томас Гримм не будет переизбираться на второй срок.

Швейцарец Томас Гримм заявил, что не будет переизбираться на пост главы украинской Премьер-лиги.

Гримм покинет свой пост 5 апреля.

Слова швейцарца передает Tribuna.com.

"Знаю, что моя каденция закончится 5 апреля. Заявил, что не буду переизбираться. 6 апреля УПЛ получит нового президента", - сказал Гримм.

Отметим, что швейцарский функционер возглавляет УПЛ с апреля 2018 года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в следующем сезоне УПЛ вернется к классическому формату в два круга.