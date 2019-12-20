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Швейцарский функционер покинет пост президента УПЛ

11:59, 20 декабря 2019
Футбол
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Томас Гримм возглавляет УПЛ с прошлого года / фото: ua.tribuna.com

Гримм покинет свой пост 5 апреля.

Слова швейцарца передает Tribuna.com.

"Знаю, что моя каденция закончится 5 апреля. Заявил, что не буду переизбираться. 6 апреля УПЛ получит нового президента", - сказал Гримм.

Отметим, что швейцарский функционер возглавляет УПЛ с апреля 2018 года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в следующем сезоне УПЛ вернется к классическому формату в два круга.

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Теги: #новости футбола#УПЛ - Украинская Премьер-Лига