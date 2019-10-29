В новом сезоне УПЛ вернется к классическому формату в два круга - СМИ

В чемпионате Украины могут отменить деление команд и плей-офф за выживание.

Сезон-2020/21 украинской Премьер-лиги пройдет в два круга.

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Об этом сообщает Sport Arena.

По информации источника, большинство клубов склоняются к варианту с 14 командами, которые проведут два круга по 13 туров. Таким образом, каждая команда сыграет по 26 матчей, а деление на две группы и плей-офф за выживание будут отменены.

Решение о расширении УПЛ до 14 клубов было принято ранее.

Что касается других вариантов формата, то рассматривается также проведение чемпионата в два круга с делением на две семерки. Еще один вариант - два круга и деление на три группы - 4, 4 и 6 команд.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги ведут борьбу 12 команд с дальнейшим разделением на две шестерки и борьбой за выживание в плей-офф.

УНИАН ранее сообщал, что названо имя лучшего игрока 12-го тура украинской Премьер-лиги.