Битва за выход в плей-офф: анонс матча Шахтер - Аталанта

Чемпион Украины в заключительном туре группового этапа ЛЧ будет принимать соперника из Италии.

11 декабря на стадионе "Металлист" в Харькове пройдет матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Аталантой".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Аталанта.

Начало встречи - в 19.55.

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Расклады в группе

Перед заключительным туром в группе С сразу три команды претендуют на второе место (первое уже забронировал "Манчестер Сити") и выход в плей-офф - "Шахтер", "Аталанта" и "Динамо" Загреб. В выигрышной позиции находится "Шахтер", однако для "горняков" все не так просто.

На данный момент у "Шахтера" 6 очков, у загребского "Динамо" - 5, а у "Аталанты" - 4.

Победа над "Аталантой" в любом случае выведет "горняков" в плей-офф, а вот в случае ничьей нужно будет смотреть на противостояние "Динамо" и немотивированного "Ман Сити". Если "Шахтер" сыграет вничью, а загребский клуб выиграет, то именно он пройдет в плей-офф.

"Аталанта", которая все свои очки набрала в двух последних турах, также сохраняет шансы на плей-офф, но для этого нужно не просто обыграть "Шахтер", а еще и надеяться, что "Ман Сити" не проиграет в Хорватии.

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Матч первого круга

В рамках первого круга "Шахтер" и "Аталанта" играли в Милане. Та встреча завершилась волевой победой "горняков" со счетом 2:1. "Аталанта" вышла вперед на 28-й минуте после точного удара Дувана Сапаты, но на 41-й минуте Жуниор Мораес счет сравнял, а в компенсированное ко второму тайму время "горняки" провели контратаку, которую завершил Манор Соломон.

Форма команд

"Шахтер" не проигрывает с 30 октября, когда вылетел из Кубка Украины, уступив "Динамо". После ничьей с "Ман Сити" в пятом туре группового этапа ЛЧ "горняки" во второй раз в сезоне потеряли очки в УПЛ, не сумев обыграть "Мариуполь" - 1:1. А в предыдущем туре "Шахтер" со счетом 3:0 разгромил "Олимпик".

Что касается "Аталанты", то после неудачного ноября (пять подряд матчей без побед) команда пришла в себя и выдала серию из трех побед подряд. В предыдущем туре чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле обыграла "Верону" (3:2). Один из мячей, к слову, забил Руслан Малиновский.

Ориентировочные составы

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Тете, Коваленко, Тайсон, Мораес

"Аталанта": Голлини, Мазьелло, Паломино, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Госенс, Гомес, Малиновский, Муриэль

Слова перед матчем

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру:

"Думаю, шансы абсолютно одинаковые - 50 на 50. Предстоит очень интересная встреча великолепных команд с сильными футболистами. Борьба будет идти до самого конца".

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини:

"Я считаю, что у "Шахтера" больше шансов на итоговый успех хотя бы исходя из турнирного положения. В таблице соперник сейчас выше нас. "Шахтер" может не рисковать завтра, он не обязан играть на победу, в отличие от нас. А нам нужны только три очка".

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров из Германии во главе с известным рефери Феликсом Цвайером.