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Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 16-го тура

12:34, 29 ноября 2019
Футбол
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Динамо проведет номинально гостевой матч с Олимпиком в Киеве / фото: ФК Динамо

Расписание трансляций

30 ноября

14.00. "Львов" - "Днепр-1"

Трансляция: "Футбол 2"

14.00. "Заря" - "Карпаты" 

Трансляция: УНИАН ТВ

17.00. "Ворскла" - "Колос"

Трансляция: "Футбол 2"

1 декабря

14.00. "Десна" - "Александрия"

Трансляция: УНИАН ТВ

14.00. "Мариуполь" - "Шахтер" 

Трансляция: "Футбол 1"

19.30. "Олимпик" - "Динамо"

Трансляция: "Футбол 1"

УНИАН ранее сообщал о том, что УПЛ назвала лучшего игрока 15-го тура.

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Теги: #Динамо#футбол#Шахтер#Десна#Заря#УПЛ - Украинская Премьер-Лига#Александрия