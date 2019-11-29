Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 16-го тура

"Шахтер" на выезде встретится с "Мариуполем", "Динамо" сразится с "Олимпиком", а "Десна" будет принимать "Александрию".

С 30 ноября по 1 декабря будут проходить матчи 16-го тура чемпионата Украины по футболу. Расписание трансляций 30 ноября 14.00. "Львов" - "Днепр-1" Трансляция: "Футбол 2" 14.00. "Заря" - "Карпаты" Трансляция: УНИАН ТВ 17.00. "Ворскла" - "Колос" Трансляция: "Футбол 2" 1 декабря 14.00. "Десна" - "Александрия" Трансляция: УНИАН ТВ 14.00. "Мариуполь" - "Шахтер" Трансляция: "Футбол 1" 19.30. "Олимпик" - "Динамо" Трансляция: "Футбол 1" УНИАН ранее сообщал о том, что УПЛ назвала лучшего игрока 15-го тура.

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