Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 16-го тура
12:34, 29 ноября 2019Футбол
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"Шахтер" на выезде встретится с "Мариуполем", "Динамо" сразится с "Олимпиком", а "Десна" будет принимать "Александрию".
Динамо проведет номинально гостевой матч с Олимпиком в Киеве / фото: ФК Динамо
С 30 ноября по 1 декабря будут проходить матчи 16-го тура чемпионата Украины по футболу.
Расписание трансляций
30 ноября
14.00. "Львов" - "Днепр-1"
Трансляция: "Футбол 2"
14.00. "Заря" - "Карпаты"
Трансляция: УНИАН ТВ
17.00. "Ворскла" - "Колос"
Трансляция: "Футбол 2"
1 декабря
14.00. "Десна" - "Александрия"
Трансляция: УНИАН ТВ
14.00. "Мариуполь" - "Шахтер"
Трансляция: "Футбол 1"
19.30. "Олимпик" - "Динамо"
Трансляция: "Футбол 1"
УНИАН ранее сообщал о том, что УПЛ назвала лучшего игрока 15-го тура.
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