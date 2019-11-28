"Проверят VAR": тренер Манчестер Сити Гвардиола пошутил о вручении Золотого мяча

Главный тренер "Манчестер Сити" иронично ответил на вопрос о будущем обладателе награды.

Один из лучших тренеров мира Пеп Гвардиола с юмором ответил на вопрос о том, кто станет обладателем "Золотого мяча-2019".

Отвечая на вопрос, главный тренер "Манчестер Сити" упомянул революционную для футбола систему видеоповторов (VAR).

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"Я уверен, сначала они вручат "Золотой мяч" Лионелю Месси, но затем проверят VAR и передадут его Вирджилу ван Дейку", - сказал Гвардиола, которого цитирует SPORTbible.

Обладателя "Золотого мяча" назовут 2 декабря. На награду претендуют 30 футболистов, а главными фаворитами считаются Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус") и Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").

УНИАН ранее также сообщал о том, что было названо имя обладателя награды Golden Boy-2019.