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"Проверят VAR": тренер Манчестер Сити Гвардиола пошутил о вручении Золотого мяча

14:54, 28 ноября 2019
Футбол
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Хосеп Гвардиола / REUTERS

Отвечая на вопрос, главный тренер "Манчестер Сити" упомянул революционную для футбола систему видеоповторов (VAR).

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"Я уверен, сначала они вручат "Золотой мяч" Лионелю Месси, но затем проверят VAR и передадут его Вирджилу ван Дейку", - сказал Гвардиола, которого цитирует SPORTbible.

Обладателя "Золотого мяча" назовут 2 декабря. На награду претендуют 30 футболистов, а главными фаворитами считаются Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус") и Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").

УНИАН ранее также сообщал о том, что было названо имя обладателя награды Golden Boy-2019.

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Теги: #Хосеп Гвардиола#Золотой мяч