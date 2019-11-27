В роли Санты: Ярмоленко снялся в рождественском ролике Вест Хэма (видео)

Украинский футболист поздравил юную болельщицу "Вест Хэма".

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко сыграл одну из ролей в рождественском ролике "Вест Хэма".

Соответствующее видео появилось на официальном сайте "молотобойцев".

В ролике девочка загадывает желание: "Пусть это будет Вест-Хэмское Рождество". После этого она засыпает, а наутро к ней в роли Санта-Клауса с подарками приходит Ярмоленко, который говорит: "С Рождеством, Ханна!".

В ролике снялись и другие футболисты "Вест Хэма".

С помощью ролика "Вест Хэм" напомнил фанатам о том, что они могут приобрести товары с фирменной атрибутикой клуба перед Рождеством.

После 13 туров "Вест Хэм" занимает в таблице АПЛ 16-е место.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре команда Ярмоленко проиграла "Тоттенхэму" Жозе Моуриньо.