В роли Санты: Ярмоленко снялся в рождественском ролике Вест Хэма (видео)
17:44, 27 ноября 2019Футбол
74 0
Украинский футболист поздравил юную болельщицу "Вест Хэма".
Андрей Ярмоленко выступил в роли Санта-Клауса / фото: скриншот
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко сыграл одну из ролей в рождественском ролике "Вест Хэма".
Соответствующее видео появилось на официальном сайте "молотобойцев".
В ролике девочка загадывает желание: "Пусть это будет Вест-Хэмское Рождество". После этого она засыпает, а наутро к ней в роли Санта-Клауса с подарками приходит Ярмоленко, который говорит: "С Рождеством, Ханна!".
В ролике снялись и другие футболисты "Вест Хэма".
С помощью ролика "Вест Хэм" напомнил фанатам о том, что они могут приобрести товары с фирменной атрибутикой клуба перед Рождеством.
После 13 туров "Вест Хэм" занимает в таблице АПЛ 16-е место.
Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре команда Ярмоленко проиграла "Тоттенхэму" Жозе Моуриньо.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter