АПЛ: Тоттенхэм победил команду Ярмоленко в дебютном матче Моуриньо (видео)

Португальский тренер стартовал в новой команде с победы в лондонском дерби.

"Тоттенхэм" провел свой первый матч под руководством именитого португальского тренера Жозе Моуриньо. "Шпоры" на выезде разгромили "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко.

Счет в лондонском дерби открыл Сон Хын Мин, а уже к 49-й минуте "Тоттенхэм" усилиями Лукаса Моуры и Гарри Кейна довел счет до разгромного.

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"Вест Хэм" сумел отыграть два мяча, но второй был забит слишком поздно - на шестой компенсированной ко второму тайму минуте. У хозяев уже не оставалось времени, чтобы сравнять счет.

Еще один гол "Вест Хэма" на 89-й минуте был справедливо отменен из-за офсайда после видеоповтора.

Что касается Ярмоленко, то украинец провел на поле 56 минут, после чего был заменен. На момент замены у Ярмоленко была вторая худшая оценка в команде (5,6), по версии портала WhoScored.

"Вест Хэм" - "Тоттенхэм" - 2:3

Голы: Антонио, 73, Огбонна, 90+6 – Сон, 36, Моура, 43, Кейн, 49.

"Вест Хэм": Роберто, Фредерикс, Диоп (Карлос Санчес, 54), Огбонна, Кресвелл, Ярмоленко (Форналс, 56), Нобл, Райс, Андерсон (Антонио, 46), Снодграсс, Алле

"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Санчес, Альдервейрельд, Дэвис (Роуз, 75), Дайер, Уинкс, Моура (Сиссоко, 82), Алли (Эриксен, 79), Сон, Кейн

УНИАН ранее также сообщал о том, что в Англии планируют изменить подход к использованию VAR.