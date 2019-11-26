Лига чемпионов: расписание матчей 26 ноября, где смотреть
14:24, 26 ноября 2019Футбол
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В Европе стартуют матчи пятого тура группового этапа ЛЧ.
Ювентус будет принимать Атлетико / REUTERS
26 ноября в Европе состоятся восемь матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в группах A, B, C и D.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Шахтер.
В Украине телеканалы "Футбол 1/2" в прямом эфире будут транслировать три матча.
Расписание матчей
19.55. Группа A. "Галатасарай" - "Брюгге". Трансляция - "Футбол 2"
19.55. Группа D. "Локомотив" - "Байер"
22.00. Группа A. "Реал" - "Пари Сен-Жермен". Трансляция - "Футбол 2"
22.00. Группа B. "Црвена Звезда" - "Бавария"
22.00. Группа B. "Тоттенхэм" - "Олимпиакос"
22.00. Группа C. "Аталанта" - "Динамо" Загреб
22.00. Группа C. "Манчестер Сити" - "Шахтер". Трансляция - "Футбол 1"
22.00. Группа D. "Ювентус" - "Атлетико" Мадрид
УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" провел тренировку в Англии перед матчем с "Манчестер Сити".
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