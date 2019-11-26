Лига чемпионов: расписание матчей 26 ноября, где смотреть

В Европе стартуют матчи пятого тура группового этапа ЛЧ.

26 ноября в Европе состоятся восемь матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в группах A, B, C и D.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Шахтер.

В Украине телеканалы "Футбол 1/2" в прямом эфире будут транслировать три матча.

Расписание матчей

19.55. Группа A. "Галатасарай" - "Брюгге". Трансляция - "Футбол 2"

19.55. Группа D. "Локомотив" - "Байер"

22.00. Группа A. "Реал" - "Пари Сен-Жермен". Трансляция - "Футбол 2"

22.00. Группа B. "Црвена Звезда" - "Бавария"

22.00. Группа B. "Тоттенхэм" - "Олимпиакос"

22.00. Группа C. "Аталанта" - "Динамо" Загреб

22.00. Группа C. "Манчестер Сити" - "Шахтер". Трансляция - "Футбол 1"

22.00. Группа D. "Ювентус" - "Атлетико" Мадрид

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" провел тренировку в Англии перед матчем с "Манчестер Сити".