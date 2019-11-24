Десна неожиданно уступила новичку УПЛ

"Колос" добыл три очка против одного из лидеров чемпионата.

В 15-м туре украинской Премьер-лиги "Колос" принимал черниговскую "Десну".

Команда из Ковалевки праздновала победу со счетом 2:0.

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Хозяева вышли вперед на 30-й минуте: Лысенко обработал мяч в чужой штрафной и расстрелял ворота "Десны". В дальнейшем игра шла на встречных курсах, но до опасных моментов дело доходило редко.

В середине второго тайма "Колос" установил окончательный счет: Задоя покатил мяч на новичка команды Вильхамссона, который нанес точный удар в дальний угол ворот.

"Колос" - "Десна" - 2:0

Голы: Лысенко, 30, Вильхамссон, 72

"Колос": Волынец, Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец, Милько, Задоя, Ориховский (Смирный, 70), Кожушко (Ильин, 60), Вильхамссон (Рябов, 90+2), Лысенко

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Западня (Картушов, 64), Огиря, Богданов (Филиппов, 73), Калитвинцев, А. Фаворов, Кузык (Хлебас, 73), Дегтярев

Предупреждения: Задоя, Парамонов, Ильин - А. Фаворов, Имереков, Гитченко

"Колос" набрал 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ. "Десна" осталась на третьей строчке, но может пропустить вперед "Динамо", если киевляне обыграют "Мариуполь".

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