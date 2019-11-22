"Это беспредел": Суркиса возмутило наказание для Динамо из-за расизма фанатов

Президент "Динамо" считает, что в УАФ приняли предвзятое решение по отношению к команде и болельщикам.

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал решение УАФ наказать киевский клуб из-за поведения фанатов во время выездного матча против "Шахтера".

Слова Суркиса приводит официальный сайт "Динамо".

"Самое корректное слово, которым можно описать происходящее - это беспредел. Это полный беспредел со стороны национальной Ассоциации по отношению к “Динамо” и нашим болельщикам. Решение КДК УАФ находится за пределами здравого смысла и логики. Это трудно объяснить с любой точки зрения", - сказал Суркис.

Президент "Динамо" подчеркнул, что клуб "всячески содействует" расследованию национальной полиции, но при этом уже наказан "по полной программе".

"КДК не только “наградил” нас максимальным штрафом, но и каким-то образом придумал проведение домашнего матча без зрителей. И кто в этой ситуации наказан? Кого КДК по-настоящему покарал? Футбольный клуб “Динамо” Киев, который последовательно и принципиально борется против всех форм дискриминации в футболе? Тысячи наших болельщиков, которые регулярно ходят на матчи в Киеве и благодаря которым “Динамо” является самой посещаемой командой Украины?", - сказал Суркис.

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Он также заявил, что не понимает, "как можно закрывать домашнюю арену “Динамо” за вероятные (пока ведется следствие) нарушения на выездном стадионе".

"Не буду обсуждать финансовую составляющую этого дела. Нам не привыкать, что за наши штрафы содержится бюрократический аппарат Ассоциации, тут для нас нет ничего нового. Я хочу акцентировать внимание на ключевом моменте: для футбольного клуба “Динамо” болельщики являются главной ценностью. Наша команда играет ради них. Они дают нам силы и эмоции. А тут собралось несколько чиновников, подняли руки вверх и своим голосованием лишили футбол самого главного - зрителей на трибунах. Пусть даже на один матч. Это на сто процентов предвзятое решение по отношению как к команде, так и ее болельщикам", - добавил президент "Динамо".

Суркис также подчеркнул, что "Динамо" подаст апелляцию на решение УАФ.

Напомним, по итогам эпизода с расизмом в матче "Шахтер" - "Динамо" УАФ оштрафовала киевский клуб на 500 тысяч гривен, а также наказала одним домашним матчем без зрителей.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в FIFPro раскритиковали УАФ за дисквалификацию Тайсона.