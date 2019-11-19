Тоттенхэм отправил в отставку Почеттино

Руководство приняло такое решение после ряда неудачных поединков.

Лондонский "Тоттенхэм" отправил в отставку главного тренера Маурисио Почеттино.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

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Причиной увольнения стал ряд неудачных поединков в первой половине текущего сезона.

Вместе с Почеттино клуб покинули все его помощники.

47-летний аргентинский тренер возглавил "шпор" в 2014 году. Команда под его руководством дважды завоевывала бронзовые медали английской Премьер-лиги и однажды - серебро турнира.

В текущем сезоне "Тоттенхэм" занимает 14-е место в чемпионате Англии, набрав всего 14 очков в 14 матчах. В Лиге чемпионов "шпоры" занимают второе место в группе B, отставая от "Баварии" на пять очков.

В прошлом сезоне английский клуб впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил "Ливерпулю" (0:2).

По данным британских СМИ, новым главным тренером лондонцев может стать португалец Жозе Моуриньо.

УНИАН ранее сообщал о том, что безработный Моуриньо отказался от невероятных денег в Китае.