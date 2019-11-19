Луис Энрике повторно возглавил сборную Испании

Специалист покидал эту должность из-за трагедии в семье.

Луис Энрике вновь назначен на пост главного тренера сборной Испании.

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Об этом сообщил глава Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес.

49-летний Энрике ушел из сборной в июне по личным причинам - его дочь Ксана скончалась из-за тяжелой болезни.

Теперь тренер решил вновь приступить в работе с национальной командой. Роберт Морено, который управлял командой после ухода Энрике, не останется в его тренерском штабе после возвращения.

Напомним, в отборе на Евро-2020 сборная Испании набрала 26 очков в десяти матчах и гарантировала себе место в первой корзине при жеребьевке.

Накануне испанцы под руководством Морено разгромили дома Румынию - 5:0.

УНИАН ранее сообщал о всех результатах квалификации Евро-2020 18 ноября.