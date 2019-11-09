Шевченко вызвал в сборную Украины полузащитника из чемпионата Бельгии

Роман Безус прибудет в расположение национальной команды.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в расположение команды полузащитника бельгийского "Гента" Романа Безуса.

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Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Хавбек в нынешнем сезоне чемпионата Бельгии провел восемь матчей и забил три гола. За сборную Украины 29-летний футболист провел 21 матч и забил 4 гола.

Сборная Украины начнет тренировочный сбор 11 ноября в Киеве. 14 ноября в Запорожье команда Андрея Шевченко проведет товарищеский матч против сборной Эстонии, а 17 ноября завершит отборочный цикл на Евро-2020 матчем против Сербии.

Напомним, "желто-синие" досрочно гарантировали себе выход на чемпионат Европы.

УНИАН ранее сообщал о том, что итальянский тренер из штаба Шевченко сделал татуировку с гербом и флагом Украины.