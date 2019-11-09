Львовяне разобрались с "Ворсклой".

В 14-м туре украинской Премьер-лиги "Львов" принимал полтавскую "Ворсклу".

Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0.

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На 13-й минуте счет открыл Абнер, реализовав выход один на один с вратарем. На 34-й минуте Луизао оставил "Ворсклу" в меньшинстве, а на 41-й минуте Пернамбуко с пенальти удвоил преимущество львовян.

В конце второго тайма полтавчане остались вдевятером после удаления Мартыненко, но счет больше не менялся.

"Львов" - "Ворскла" - 2:0

Голы: Абнер, 13, Пернамбуко, 41 (с пенальти)

"Львов": Сарнавский, Люлька, Борзенко, Братков, Татарков, Сабино (Шина, 88), Приймак, Мартан, Педро, Абнер (Богунов, 67), Пернамбуко (Липе, 82)

"Ворскла": Резник, Баенко, Мартыненко, Чеснаков, Мельничук (Ребенок, 66), Кравченко, Скляр (Петрович, 84), Пердута, Луизао, Васин, Козыренко (Артур, 46)

Предупреждения: Луизао, Баенко, Скляр, Чеснаков, Кравченко, Мартыненко

Удаления: Луизао, 34 (вторая желтая), Мартыненко, 81 (вторая желтая)

"Львов" прервал серию из пяти матчей без побед в УПЛ и находится на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ. "Ворскла" остается последней.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Десна" потеряла очки в матче с "Днепром-1".