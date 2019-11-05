Венгер и творец успеха Аякса: Бавария определилась с кандидатами на пост нового главного тренера

Мюнхенский клуб на днях уволил Нико Ковача.

"Бавария" определилась с кандидатами на пост главного тренера, который освободился после отставки Нико Ковача.

Об этом сообщает The Guardian.

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Руководство мюнхенского клуба включило в шорт-лист Ральфа Рангника, Арсена Венгера, Эрика тен Хага и Массимилиано Аллегри.

Главным претендентом из этого списка является Рангник, который является руководителем спортивного отдела компании Red Bull. Венгер является временным вариантом - бывшего наставника "Арсенала" могут пригласить до конца сезона.

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг также входит в шорт-лист, однако его приглашение наименее вероятно. Что касается Аллегри, то в "Баварии" опасаются делать ему предложение, так как итальянец не владеет немецким языком.

Напомним, "Бавария" в Бундеслиге разгромно проиграла "Айнтрахту" (1:5). В турнирной таблице чемпионата Германии мюнхенцы идут лишь четвертыми. Ковач возглавлял "Баварию" с 2018 года и в прошлом сезоне привел команду к чемпионскому титулу.

УНИАН ранее также сообщал о том, что соперник "Динамо" в Лиге Европы сменил главного тренера.