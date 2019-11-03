Олимпик одержал третью подряд победу в Премьер-лиге

Донецкий клуб в гостях обыграл соседа по турнирной таблице "Колос".

В заключительном матче 13-го тура чемпионата Украины "Колос" принимал "Олимпик". Поединок завершился победой гостей со счетом 2:1.

На 59-й минуте ударом с линии штрафной гостей вывел вперед Евгений Пасич.

"Колос" отыгрался на 70-й минуте - ударом со штрафного отличился Павел Ориховский.

Читайте такжеУПЛ: Александрия в большинстве обыграла Мариуполь

Вырвать победу "Олимпику" удалось на 87-й минуте - гости заработали пенальти во время подачи углового. Одиннадцатиметровый реализовал Виталий Балашов.

"Олимпик" одержал третью подряд победу в УПЛ, набрал 14 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице.

"Колос" проиграл в четвертом матче кряду. У коллектива из Ковалевки 14 очков и восьмая позиция.

"Колос" - "Олимпик" - 1:2

Голы: Ориховский, 70 - Е. Пасич, 58, Балашов, 88

"Колос": Волынец, Зозуля, Задоя, Парамонов, Черноморец, Ориховский, Милько, Ильин, Волков (Кожушко, 65), Костышин (Лысенко, 44), Нехтий (Кызылатеш, 64)

"Олимпик": Крынский, Ксенз, Гришко, Снурницын, Вантух, Кравчук, Цымбалюк, Е. Пасич (Балашов, 62), Политыло, Тейшейра (Завийский, 90), Шахаб (Джеффри, 76)

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Днепр-1" потерпел в УПЛ пятое поражение подряд.