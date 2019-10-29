Известный украинский тренер покинул пост наставника сборной Молдовы по футболу
19:10, 29 октября 2019Футбол
223 0
Семен Альтман занимал эту должность с июля.
Альман вернулся к работе после семи лет перерыва / фото: uefa.com
Украинский специалист Семен Альтман уволен с должности главного тренера сборной Молдовы.
Читайте такжеИсторическая победа: сборная Андорры по футболу прервала серию из 56 поражений
Об этом сообщила пресс-служба футбольной федерации Молдовы.
73-летний специалист возглавил команду в июле. Под его руководством сборная провела четыре матча, уступив Исландии, Турции, Андорре и Албании. Кроме того, подопечные Альтмана не смогли забить ни одного гола.
В квалификации на Евро-2020 Молдова занимает последнее место в группе H, набрав три очка.
Альтман в прошлом тренировал сборную Украины, "Таврию", "Черноморец", донецкий "Металлург" и другие команды. С 2012 года он находился в отпуске.
УНИАН ранее публиковал турнирные таблицы отборочного этапа Евро-2020.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter