Известный украинский тренер покинул пост наставника сборной Молдовы по футболу

Семен Альтман занимал эту должность с июля.

Украинский специалист Семен Альтман уволен с должности главного тренера сборной Молдовы.

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Об этом сообщила пресс-служба футбольной федерации Молдовы.

73-летний специалист возглавил команду в июле. Под его руководством сборная провела четыре матча, уступив Исландии, Турции, Андорре и Албании. Кроме того, подопечные Альтмана не смогли забить ни одного гола.

В квалификации на Евро-2020 Молдова занимает последнее место в группе H, набрав три очка.

Альтман в прошлом тренировал сборную Украины, "Таврию", "Черноморец", донецкий "Металлург" и другие команды. С 2012 года он находился в отпуске.

УНИАН ранее публиковал турнирные таблицы отборочного этапа Евро-2020.