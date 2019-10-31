Невероятные эмоции: как игроки Динамо праздновали победный гол в ворота Шахтера (видео)

Киевляне прошли "горняков" в 1/8 финала Кубка Украины.

В сети появилось видео эмоционального празднования футболистов "Динамо" после гола Дениса Попова, который был забит в овертайме и стал победным для киевлян в матче Кубка Украины с "Шахтером".

Игроки "Динамо" побежали праздновать гол к трибунам и долго обнимались с болельщиками. Поздравить одноклубников также подбежал Беньямин Вербич, который ранее был заменен.

Видео в Instagram разместил FootballHub.

Напомним, "Динамо" одержало победу со счетом 2:1.

УНИАН также сообщал о том, что Алексей Михайличенко прокомментировал победу над "Шахтером".