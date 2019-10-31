Невероятные эмоции: как игроки Динамо праздновали победный гол в ворота Шахтера (видео)
10:29, 31 октября 2019Футбол
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Киевляне прошли "горняков" в 1/8 финала Кубка Украины.
Денис Попов забил победный мяч головой / фото: ФК Динамо Киев
В сети появилось видео эмоционального празднования футболистов "Динамо" после гола Дениса Попова, который был забит в овертайме и стал победным для киевлян в матче Кубка Украины с "Шахтером".
Игроки "Динамо" побежали праздновать гол к трибунам и долго обнимались с болельщиками. Поздравить одноклубников также подбежал Беньямин Вербич, который ранее был заменен.
Видео в Instagram разместил FootballHub.
Напомним, "Динамо" одержало победу со счетом 2:1.
УНИАН также сообщал о том, что Алексей Михайличенко прокомментировал победу над "Шахтером".
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