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Невероятные эмоции: как игроки Динамо праздновали победный гол в ворота Шахтера (видео)

10:29, 31 октября 2019
Футбол
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Денис Попов забил победный мяч головой / фото: ФК Динамо Киев

В сети появилось видео эмоционального празднования футболистов "Динамо" после гола Дениса Попова, который был забит в овертайме и стал победным для киевлян в матче Кубка Украины с "Шахтером".

Игроки "Динамо" побежали праздновать гол к трибунам и долго обнимались с болельщиками. Поздравить одноклубников также подбежал Беньямин Вербич, который ранее был заменен.

Видео в Instagram разместил FootballHub. 

Напомним, "Динамо" одержало победу со счетом 2:1.

УНИАН также сообщал о том, что Алексей Михайличенко прокомментировал победу над "Шахтером".

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Теги: #Динамо#Шахтер#Кубок Украины