Роналду показал, как развлекается с сыном в самолете (видео)
17:58, 28 октября 2019Футбол
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Португальский футболист обыграл Криштиану-младшего в мини-баскетбол.
Криштиану Роналду с Криштиану-младшим / instagram.com/cristiano
Звездный нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду показал, как проводит время со своим сыном Криштиану-младшим во время полета на частном самолете.
Роналду сыграл с сыном в мини-баскетбол и оказался более точен. Нападающий бурно отреагировал на свою победу.
Видео Роналду опубликовал на своей странице в Instagram.
"Не позволяет выиграть даже собственному сыну", "Даже против сына играет всерьез", - отметили подписчики футболиста.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Арнольд Шварценеггер предложил дать Роналду прозвище "Терминатор".
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