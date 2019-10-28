Роналду показал, как развлекается с сыном в самолете (видео)

Португальский футболист обыграл Криштиану-младшего в мини-баскетбол.

Звездный нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду показал, как проводит время со своим сыном Криштиану-младшим во время полета на частном самолете.

Роналду сыграл с сыном в мини-баскетбол и оказался более точен. Нападающий бурно отреагировал на свою победу.

Видео Роналду опубликовал на своей странице в Instagram.

"Не позволяет выиграть даже собственному сыну", "Даже против сына играет всерьез", - отметили подписчики футболиста.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Арнольд Шварценеггер предложил дать Роналду прозвище "Терминатор".