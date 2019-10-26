Шварценеггер назвал футболиста, которому нужно дать прозвище "Терминатор" (видео)
Легендарный американский киноактер Арнольд Шварценеггер считает, что нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду нужно называть "Терминатором".
Шварценеггер отметил, что в футболе нет игрока с прозвищем героя культового фильма, и это нужно исправить.
Видео опубликовал Twitter-аккаунт BBC Sport.
"В НБА есть парень, которого называют "Терминатором" (Кавай Леонард, - прим. УНИАН). Но я не знаю ни одного футболиста, которого бы так называли. Так почему бы вам не начать? Роналду. Нужно начать называть его так, чтобы все это подхватили, и стали называть его "Терминатором", - сказал Шварценеггер.
Cristiano Ronaldo = football's Terminator?— BBC Sport (@BBCSport) 25 октября 2019 г.
⚽ Football Focus
📺 @BBCOne
⌚ Saturday, 12:00 BST pic.twitter.com/sqhUPHv4TK
УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно, сколько Роналду зарабатывает на рекламе в Instagram.