Шварценеггер назвал футболиста, которому нужно дать прозвище "Терминатор" (видео)

Арнольд Шварценеггер хочет, чтобы в футболе появился игрок с прозвищем героя культового фильма.

Легендарный американский киноактер Арнольд Шварценеггер считает, что нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду нужно называть "Терминатором".

Шварценеггер отметил, что в футболе нет игрока с прозвищем героя культового фильма, и это нужно исправить.

Видео опубликовал Twitter-аккаунт BBC Sport.

"В НБА есть парень, которого называют "Терминатором" (Кавай Леонард, - прим. УНИАН). Но я не знаю ни одного футболиста, которого бы так называли. Так почему бы вам не начать? Роналду. Нужно начать называть его так, чтобы все это подхватили, и стали называть его "Терминатором", - сказал Шварценеггер.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно, сколько Роналду зарабатывает на рекламе в Instagram.